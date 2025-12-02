Juventus-Udinese: orari e dove vedere la partita

Il calcio italiano si accende con la sfida tra Juventus e Udinese prevista per oggi, martedì 2 dicembre. Questo incontro è parte degli ottavi di finale della Coppa Italia e avrà luogo allo Allianz Stadium di Torino, con inizio fissato per le ore 21:00. Le due squadre arrivano a questo match con stati d’animo diversi, grazie ai recenti risultati ottenuti nei rispettivi campionati.

Il contesto della partita

La Juventus, guidata dal tecnico Luciano Spalletti, ha recentemente conquistato una vittoria in campionato contro il Cagliari, chiudendo la partita con un punteggio di 2-1. Dall’altro lato, l’Udinese ha dimostrato di essere in buona forma, avendo superato il Parma con un convincente 2-0. Questi risultati pongono i bianconeri in una posizione di favore, ma l’assenza del loro attaccante di punta, Dusan Vlahovic, potrebbe complicare le cose.

Le formazioni in campo

Entrambe le squadre schiereranno formazioni competitive. La Juventus è attesa con un modulo 3-4-2-1, dove il portiere Perin sarà supportato da una difesa composta da Kalulu, Gatti e Kelly. A centrocampo, Spalletti punterà su McKennie, Locatelli e Kostic, mentre Zhegrova e Yildiz agiranno dietro l’unica punta, David.

Per quanto riguarda l’Udinese, il tecnico Runjaic schiererà un 3-5-2, con Okoye tra i pali. La difesa sarà composta da Palma, Kabasele e Solet, mentre il centrocampo vedrà protagonisti Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom e Zemura. In attacco, Zaniolo e Buksa cercheranno di mettere in difficoltà la retroguardia juventina.

Dove seguire la partita

Per chi non potrà essere presente allo stadio, la partita tra Juventus e Udinese sarà trasmessa in diretta su Italia 1, canale che offre l’incontro in chiaro e gratuitamente. Inoltre, per gli appassionati che desiderano seguire il match in streaming, sarà disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity, accessibile sia tramite app che tramite browser. Questo consente a tutti gli appassionati di non perdersi nemmeno un momento della sfida.

Statistiche e precedenti tra le squadre

La storia recente dei confronti tra Juventus e Udinese in Coppa Italia parla chiaro. Nei quattro incontri precedenti, i bianconeri non hanno mai conosciuto la sconfitta, con due vittorie e due pareggi. In particolare, è interessante notare che nelle ultime tre partite di coppa, la Juventus non ha subito alcun gol dai friulani nei tempi regolamentari, un dato che evidenzia la solidità difensiva della squadra. L’unico ottavo di finale disputato tra le due formazioni risale al 15 gennaio, quando la Juventus si impose con un netto 4-0.

Aspettative per la partita

Nonostante l’assenza di Vlahovic, la Juventus è chiamata a dimostrare la propria forza e a cercare di avanzare nei quarti di finale. La sfida si preannuncia interessante e ricca di emozioni, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per proseguire il cammino nella competizione. La tensione è palpabile e i tifosi possono aspettarsi una partita che potrebbe riservare sorprese e colpi di scena.

In conclusione, Juventus e Udinese si preparano a dare vita a un’altra entusiasmante pagina della storia della Coppa Italia, con il sogno di alzare il trofeo finale che anima entrambe le formazioni.