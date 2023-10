La condanna per evasione fiscale risale al periodo tra il 2014 e il 2017, durante il quale l’ex juventino risultava residente in Italia, pur giocando con la maglia dell’Al Jazira.

Juventus, Vucinic condannato a 2 anni per evasione fiscale

Il tribunale di Lecce ha emesso la sentenza: due anni con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per dichiarazione infedele. Mirko Vucinic è stato anche condannato al risarcimento del danno morale a favore dell’Agenzia delle Entrate. Il tribunale ha disposto il sequestro dei beni per un totale di quasi 6 milioni di euro.

L’accusa

Nel periodo tra il 2014 e il 2017 l’attaccante montenegrino aveva un contratto per quattro stagioni con la squadra degli Emirati Arabi, Al Jazira. Il compenso era stato pattuito in 13,5 milioni di euro. Secondo il pubblico ministero Vucinic, che risultava ancora residente in Italia, non avrebbe pagato le imposte sul reddito, per un totale di oltre 10milioni di euro. L’accusa aveva chiesto una condanna a quattro di reclusione. Antonio Savoia, avvocato del calciatore, invece aveva invocato l’assoluzione per insussistenza del reato.

Un grande nome del calcio italiano

Classe ’83, Vucinic si è dimostrato un attaccante versatile, capace di giocare sia come centravanti che nel ruolo di seconda punta. Durante la sua lunga carriera ha collezionato diversi successi, indossando la maglia della Juventus, del Lecce e della Roma. Ha anche rappresentato la nazionale montenegrina. Nel 2017 ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, intraprendendo la strada imprenditoriale. A gennaio 2022 è entrato ufficialmente nello staff della Nazionale del Montenegro.