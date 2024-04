Diventato famoso grazie a Uomini e Donne, Karim Capuano è poi riuscito a costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo. Da qualche tempo, però, è sparito dalle scene. Che cosa fa oggi? Che fine ha fatto?

Karim Capuano oggi: che fine ha fatto l’ex di Uomini e Donne?

Karim Capuano ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo diventando tronista di Uomini e Donne. Arrogante e pieno di sé, non riuscì ad arrivare ad una scelta, ma si costruì un personaggio che per qualche tempo gli ha consentito di far parte dello showbiz. Che cosa fa oggi? La sua vita non è stata tutta rose e fiori.

Karim Capuano: un’esistenza di alti e bassi

Dopo Uomini e Donne, Karim Capuano è approdato prima a Buona Domenica e poi a Domenica In. Sempre in questo periodo, ha mosso i primi passi come attore, prima nel film Il latitante di Ninì Grassia e in seguito in Parentesi tonde. Successivamente, è stato scelto come concorrente del reality La Talpa, dove ha conquistato il secondo posto. Non solo tv e cinema, anche musica. Nel 2006 ha pubblicato il singolo Pallone marcio, seguito da Di Sicuro e The Dream. Purtroppo, nel 2011 è rimasto vittima di un terribile incidente, che gli è costato il coma.

Karima Capuano: ecco cosa fa oggi

Dopo 16 giorni di coma, Karim Capuano si è svegliato e ha dovuto iniziare un lungo percorso di riabilitazione. Poco dopo è finito al centro di altri fattacci di cronaca: prima è stato accusato di aver strappato a morsi l’orecchio di un vicino di casa, poi di aver aggredito un tassista. Oggi l’ex tronista, grazie all’amicizia con l’attore Francesco Rizzi, è tornato a recitare. Non solo, si occupa anche di regia. All’ultimo Festival di New York ha presentato il film Fratelli di sangue e ha riscosso parecchi consensi, compreso un premio.