Karina Cascella dice la sua su Barbara D'Urso e sulla piega che ha preso l'unico programma che è rimasto nelle sue mani.

Karina Cascella è stata per tanti anni opinionista dei programmi di Barbara D’Urso. Quando Mediaset le ha imposto dei paletti, Carmelita ha rivoluzionato i format e l’ex di Salvatore Angelucci è stata fatta fuori.

Karina Cascella su Barbara D’Urso

Dai tempi della prima pandemia da Covid-19, Karina Cascella ha inziato ad allontanrsi dal mondo dello spettacolo. Per tanti anni, però, ha fatto parte dei programmi di Barbara D’Urso come opinionista. Quando Carmelita è stata richiamata all’ordine dal Biscione, l’ex di Salvatore Angelucci è stata messa in panchina. Intervistata dal settimanale Mio, Karina ha ammesso di avere un po’ di nostalgia di quel modo leggero di fare tv.

Le parole di Karina Cascella

Karina, parlando della D’Urso, ha dichiarato:

“I suoi talk sono belli, ma dovrebbe esserci qualcosa in più per dare un pizzico di leggerezza tra le tante brutte notizie che ci sono. C’è troppa cronaca a mio avviso”.

La Cascella prova nostalgia nei confronti di Domenica Live, Live Non è la D’Urso e il vecchio Pomeriggio Cinque. Quest’ultimo format, l’unico ad essere rimasto nelle mani di Barbara, è attualmente più incentrato sulla cronaca.

Karina Cascella sul GF Vip

Oltre a Barbara D’Urso, Karina ha ammesso che non segue più neanche il GF Vip. Ha tuonato: