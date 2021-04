Karina Cascella, l’addio ai programmi di Barbara D’Urso: “Sono stufa”

Karina Cascella ha annunciato di voler dire addio al suo ruolo di opinionista negli show di Barbara D'Urso e ha spiegato perché.

Attraverso i soical Karina Cascella ha comunicato la sua decisione di non prendere più parte ai programmi tv di Barbara D’Urso.

Karina Cascella: l’addio agli show della D’Urso

Dopo un lungo periodo d’assenza dal piccolo schermo, Karina Cascella ha utilizzato i suoi canali social per annunciare ai fan la sua decisione di dire addio ai programmi tv di Barbara D’Urso.

A quanto pare la famosa opinionista si sarebbe stufata proprio del suo ruolo nei salotti tv, e pur non avendo nulla contro la famosa conduttrice avrebbe deciso di farsi da parte: “Voglio tanto bene a Barbara, per me è una persona carina e con me si è sempre comportata benissimo. Io personalmente non ho niente da dire su di lei. Sono io che sono stufa di me in quelle vesti, che litigo continuamente con le persone”, ha dichiarato.

In tanti tra i fan sui social hanno appreso con rammarico la decisione di Karina, che finora è stata una delle opinioniste più amate del piccolo schermo. Cosa le riserverà il futuro nel piccolo schermo? Sulla questione al momento non vi sono conferme. In tanti si sono chiesti se alla base della sua decisione non ci fosse stata per caso una lite con Barbara D’Urso, ma Karina si è sbrigata a smentire tale ipotesi: tra lei e la conduttrice i rapporti sarebbero ottimie in futuro è possibile che le due tornino a lavorare insieme.

Per il momento Karina continua a godersi la sua famiglia: il compagno Max Colombo e la figlia Ginevra, nata durante la sua precedente storia d’amore con Salvatore Angelucci. Oggi Karina sembra aver finalmente trovato la serenità in amore e in tanti si chiedono quando lei e Max convoleranno a nozze. Per il momento la coppia ha fatto sapere di aver dovuto rinviare i fiori d’arancio.