Kate Middleton compie 40 anni e per l'occasione viene ritratta da Paolo Roversi in tre splendide fotografie

Kate Middleton è stata ritratta dal fotografo Paolo Roversi in tre intense fotografie artistiche che entreranno a far parte della collezione permanente della National Portrait Gallery. E dove la principessa omaggia le due icone del suo percorso di donna e futura regina.

Kate Middleton compie 40 anni: l’omaggio di Kensington Palace

Nata per essere regina. Una definizione scontata ma che descrive perfettamente lo stile e il percorso di Catherine, duchessa di Cambridge – meglio nota come Kate Middleton – che il 9 gennaio compie 40 anni.

E per l’occasione Kensington Palace ha svelato – pubblicandole sui social – tre splendide fotograife che faranno parte della collezione permanente della National Portrait Gallery.

Kate Middleton compie 40 anni: le foto di Paolo Roversi

Si tratta di tre intensi ritratti realizzati dal fotografo italiano Paolo Roversi – due in bianco e nero e uno a colori – dove Kate omaggia le due icone che hanno ispirato il suo percorso di donna e futura regina. Nella foto a colori infatti la duchessa indossa gli orecchini di diamanti della Regina Elisabetta mentre negli altri due scatti in bianco e nero, quelli pendenti di perle che appartenevano a Diana.

I tre ritratti saranno esposti in altrettanti luoghi significativi per kate: il Berkshire ( dove è cresciuta insieme alla famiglia ), St. Andrews (dove ha frequentato l’università e conosciuto William) e Anglesey (dove Kate e William hanno trascorso il primo periodo da sposati).

“Un bell’incontro, e poi delle belle foto. Ma sulla prime la Duchessa era apprensiva. Ogni giorno è mitragliata dai fotografi ma non abituata a posare; conoscendo le mie foto con le modelle era un po’ timorosa nell’affrontare una vera e propria seduta, che ha richiesto poi circa quattro ore di lavoro. Ma una volta cominciato sarebbe stato facilissimo, l’ho rassicurata. E così è stato” ha affermato Paolo Roversi, in base a quanto riportato nell’articolo dedicato alla Duchessa dal Corriere della Sera.

Nelle tre fotografie, la bellezza sofistificata di Kate e il talento dell’artista italiano hanno dato vita a tre intensi ritratti dove in quello di profilo in bianco e nero, la Principessa sembra la dama di un dipinto rinascimentale.

E che immortalano non solo l’allure di Kate ma anche la sua capacità innata di essere perfetta in ogni occasione ma al tempo stesso di arrivare al cuore delle persone con il suo sorriso gentile.

Come già accennato, le fotografie entreranno a far parte della collezione permanente della National Portrait Gallery, di cui la duchessa è patronessa. L’iniziativa – come si legge in una nota diffusa da Buckingam Palace – rientra nel progetto “Coming Home“, che vedrà ritratti di personaggi noti esposti in luoghi a cui sono particolarmente legati.

Kate Middleton compie 40 anni: festeggiamenti low profile

In molti si stanno chiedendo a questo punto dove si terranno i festeggiamenti in onore del quarantesimo compleanno della Duchess di Cambridge. Secondo alcune indiscrezioni, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, Kate festeggerà il compleanno nella residenza di Anmer Hall nel Norfolk. Ovviamente, con l’amato Willliam e il resto della sua splendida famiglia, che resta sempre il più grande successo nel cuore della Principessa, nata per essere Regina.