Kate Middleton: la principessa al gala con un abito preso in affitto

Kate Middleton è stata presente assieme a suo marito William in occasione della consegna dei premi Earthshot all’Mgm Music hall di Boston.

I due reali hanno chiuso l’evento in maniera brillante, come sempre del resto. Tuttavia, la principessa del Galles è apparsa per l’occasione con un abito preso… in affitto! Come informa Ansa, Kate ha indossato un abito a spalle scoperte verde di Solace London. Il vestito è stato preso a noleggio sulla piattaforma inglese HURR al costo di 100 sterline.

La moglie di William ha inoltre sfoggiato per l’occasione una collana di smeraldi e diamanti, un tempo appartenuta alla suocera Diana, e un decolleté d’argento.

Il figlio di Carlo III ha invece indossato uno smoking di velluto verde scuro. Non una novità, in quanto William lo ha mostrato già in altre occasioni.

Kate Middleton: giunta negli USA con un volo di linea

Da Cosmopolitan veniamo a sapere che William e Kate hanno raggiunto gli Stati uniti tramite un volo di linea e non con un jet privato. Questo perché tutti gli ospiti dell’evento sono stati invitati a raggiungere Boston influendo il meno possibile sulle emissioni di CO2.

Il menù della cena e gli abiti degli ospiti

Il menù della cena è stato a base di pietanze vegane e vegetariane; solo pietanze a km 0. Agli ospiti è stato chiesto di indossare outfit riciclati e non abiti acquistati ex novo. Con questo si spiega, probabilmente, il perché del vestito in affitto di Kate e di quello già utilizzato di William.