Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto si scusa con Selvaggia Lucarelli dopo la lite

La scorsa settimana a Ballando con le Stelle tra il giudice Guillermo Mariotto e la collega Selvaggia Lucarelli erano scoppiate le scintille.

Lo stilista venezuelano, per farsi in qualche modo perdonare, ha portato alla giornalista il peluche di una scimmia che tiene in mano la paletta con il voto 0. Questo “cadeau” non è stato troppo gradito da Lucarelli tanto da aver affermato di essere ancora in attesa delle scuse.

Come era nata la lite

Tutto era iniziato quando Selvaggia Lucarelli aveva criticato molto duramente le barzellette di Iva Zanicchi, tanto da definirle squallide.

A quel punto Mariotto aveva replicato: “La figura della squallida la stai facendo tu perché ti stai comportando con una scimmia arrabbiata per il fidanzato che lancia escrementi a tutti e a tutti costi”. “Mi hai dato della scimmia?”, aveva risposto la collega.

Guillermo Mariotto si scusa con Selvaggia Lucarelli: la reazione della giornalista

Ed è così che Guillermo Mariotto nel rivolgersi a Selvaggia Lucarelli, ha scelto di chiedere scusa: “Mi scuso con tutto il cuore”, ha dichiarato quest’ultimo. La giornalista ad ogni modo ha invece osservato: “Adoro questo tentativo di buttarla in caciara ma io sto ancora aspettando le scuse. Una inutile captatio benevolentiae”.