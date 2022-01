Katia Ricciarelli non frena le sue uscite infelici e dà della donna a Giacomo Urtis 

Il sospetto è che la Ricciarelli lo faccia apposta per farsi odiare davvero da tutti al Gf Vip, lei non frena la lingua e dà della donna a Giacomo Urtis

Katia Ricciarelli “superstrar” in negativo dell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip, non frena le sue uscite infelici e dà della donna a Giacomo Urtis: il 2022 non segna un cambio di marcia nell’atteggiamento della concorrente più contestata della casa più spiata d’Italia.

Senza più freni e decisa a farsi “odiare” da tutti Katia Ricciarelli dà della donna a Giacomo Urtis

La lingua non troppo delicata e politicamente corretta della Ricciarelli ha raggiunto un po tutti: fra insulti razzisti, bodyshaming misoginia e addirittura intimidazioni a Nathalie Caldonazzo la cantante lirica è diventata il “vilain” della trasmissione e sembra intenzionata e tenersi il titolo. Almeno questo sembra aver fatto capire dopo che Katia ha definito Giacomo Urtis come “una donna”.

Per spiegare un concetto alla new entry Kabir Bedi Ricciarelli dà della donna a Giacomo Urtis

L’idea era far capire alla new entry Kabir Bedi la natura del rapporto fra Valeria Marini e il chirurgo. Perciò la Ricciarelli, che in certe cose è più tagliente della scimitarra di Sandokan, ha detto allo stesso: “Loro due in fondo sono due donne, capisci?”. Valeria Marini ha ascoltato, ed essendo una che stempera ha a sua volta sdrammatizzato: “Lui è mia moglie, io sono il marito”.

Tutti i precedenti contro l’universo LGBT e la “ciliegina sulla torta”: Ricciarelli dà della donna a Giacomo Urtis

Ma Urtis è solo l’ultimo di una lunga lista in tema di battutacce sul mondo LGBT e sull’universo gay: dalla camicia di Alex Belli “da Ricch*one” alle domande sulla “normalità” di di Biagio D’Anelli: “Ma Biagio è normale? O è gay? Spero di no, se no si perdono tutti gli uomini per la strada qua”. Il tutto fino agli insulti razzisti contro Lulù che hanno messo la Ricciarelli sulla graticola addirittura di una preannunciata rivolta di concorrenti già usciti dalla casa.