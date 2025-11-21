Katrina Foster: Prima Vescovo Luterano Donna e Lesbica a New York

La comunità luterana di New York ha registrato un significativo traguardo con la nomina di Katrina Foster a vescovo. Questa decisione rappresenta un momento di grande rilevanza per la chiesa e segna un passo avanti verso una maggiore rappresentanza di genere e orientamento sessuale all’interno della religione. Foster, con un’ampia esperienza accademica in teologia, è pronta a guidare un gruppo di circa 160 congregazioni nella città e nelle contee circostanti.

Un passo avanti per la rappresentanza

Katrina Foster, 57 anni, è la prima donna a ricoprire il ruolo di vescovo luterano a New York. Inoltre, è la prima persona lesbica a occupare questa posizione. Durante un’intervista, ha dichiarato che il suo orientamento sessuale non è il fattore più rilevante della sua nomina. «Essere lesbica non è così interessante», ha affermato, «quello che conta è il mio ruolo storico come prima donna in questo incarico». La sua nomina è avvenuta in una cerimonia presieduta dal reverendo Yehiel Curry, il primo leader di colore della chiesa luterana negli Stati Uniti.

La cerimonia di insediamento

Il 22 novembre segnerà un momento di celebrazione e riflessione, quando la cattedrale di St. John the Divine ospiterà la cerimonia di insediamento di Katrina Foster. Questo evento rappresenta un traguardo personale per la nuova vescovo e un segnale di cambiamento per la chiesa luterana, pronta ad abbracciare la diversità e l’inclusione.

Un nuovo approccio alla comunità

Katrina Foster è nota per il suo impegno nell’aiutare le parrocchie in difficoltà, un lavoro che ha svolto attraverso il rafforzamento dei legami con le comunità locali. Nella sua nuova posizione, intende proseguire su questa strada, collaborando con i pastori delle congregazioni sia a New York sia nelle sei contee limitrofe. \”Il nostro obiettivo è dimostrare che non siamo solo una chiesa centrale, ma che siamo presenti e attivi in tutte le comunità\”, ha affermato Foster.

Il sinodo: un viaggio condiviso

Foster sottolinea l’importanza di costruire relazioni solide all’interno del sinodo, un termine che in latino significa “stesso percorso”. “Desideriamo che tutte le congregazioni percorrano lo stesso cammino, collaborando per costruire e rinforzare le connessioni”, ha affermato, evidenziando il suo impegno a favorire un clima di cooperazione e supporto reciproco tra i membri della chiesa.

Un futuro di speranza

La nomina di Katrina Foster rappresenta non solo un passo avanti per la chiesa, ma anche un simbolo di speranza per molti. La sua storia personale e professionale incarna un cambiamento significativo in un’istituzione che ha spesso faticato a integrare le diversità. Con il suo arrivo, la chiesa luterana di New York si prepara a un futuro in cui la rappresentanza, la comprensione e l’accettazione costituiscono valori fondamentali.

La nuova vescovo ha dimostrato di essere una leader pronta a fare la differenza. Non solo per il suo orientamento sessuale o il suo genere, ma per la sua dedizione a creare un ambiente inclusivo e accogliente per tutti. Con Foster al timone, la chiesa luterana di New York potrebbe essere sulla strada per un rinnovamento profondo e significativo.