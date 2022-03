Kevin Prince Boateng diventa attore: in arrivo una serie con Stallone

Kevin Prince Boateng diventa attore: in arrivo una serie tv con Sylvester Stallone.

Dal mondo del calcio a quello della recitazione il passo può essere breve: lo sa bene Kevin Prince Boateng, che ha annunciato l’arrivo di una serie tv. Il calciatore sta per diventare attore e il merito è di Sylvester Stallone, che gli ha fatto una proposta molto interessante.

Kevin Prince Boateng diventa attore

Un nuovo capitolo si sta per aprire nella vita di Kevin Prince Boateng. Il calciatore, attualmente in forza all’Herta Berlino, sta per diventare attore. Ovviamente, non ha nessuna intenzione di appendere al chiodo le scarpette da calcio, ma di affiancare la nuova professione a quella che già ricopre. L’annuncio arriva da lui stesso che, intervistato dal Corriere della Sera, ha ammesso di avere un importante progetto in ballo con Sylvester Stallone.

Ha dichiarato:

“Con lui è nata un’amicizia e sto costruendo una serie tv ispirata alla mia vita, ma non sul calcio”.

La serie tv con Sylvester Stallone

Kevin Prince Boateng e Sylvester Stallone lavoreranno insieme ad una serie tv sulla vita del calciatore. L’intenzione è quella di far luce sulla sua infanzia che, a differenza della carriera sui campi da gioco, è poco conosciuta.

Nato a Berlino da padre ghanese e da mamma tedesca, l’ex marito di Melissa Satta è cresciuto senza la presenza del papà. Ha dichiarato:

“Sono cresciuto senza padre, eravamo tanti fratelli, sono uscito di casa a 15 anni, non avevo nulla. (…) Pensiamo alla voce narrante di Stallone, a me e lui in una particina. Vogliamo far vedere dolore e ferite che servono per farcela”.

La serie tv su Boateng vedrà la presenza di Stallone e, molto probabilmente, l’attore non sarà solo la voce narrante, ma anche parte attiva.

La nuova vita sentimentale di Boateng

Al momento, non è chiaro se la serie tv su Boateng vedrà qualche episodio dedicato anche alla sua vita sentimentale. Dopo il divorzio da Melissa Satta, Kevin Prince ha ritrovato il sorriso accanto all’influencer Valentina Fradegrada, con cui si è concesso una vacanza da sogno alle Maldive. In merito alla separazione dalla moglie, la stessa che gli ha donato la gioia di diventare papà, ha dichiarato: