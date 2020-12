Melissa Satta ha annunciato la fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng, padre di suo figlio Maddox.

Melissa Satta ha annunciato che la storia d’amore tra lei e suo marito, Kevin Prince Boateng, è definitivamente giunta al termine. I due si erano già lasciati una prima volta nel 2019, ma avevano tentato di ricucire i rapporti.

Melissa Satta e Boateng: l’addio

Il matrimonio di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng è naufragato, dopo 9 anni d’amore. La coppia ha annunciato pubblicamente di essersi detta addio pacificamente e di voler continuare a crescere come sempre insieme il figlio, Maddox. “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità (…) Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox”, ha scritto Melissa Satta nel suo post (riportato identico anche da Boateng, ma senza la frase dedicata al ringraziamento).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)



I due hanno provato a stare insieme dopo che, nel 2019, si erano già lasciati una prima volta dopo un lungo periodo di crisi. “I mariti non si possono cambiare come i ferri da stiro”, aveva detto la modella, intenzionata a tentare per quanto possibile di salvare il rapporto. A quanto pare, purtroppo, anche stavolta il rapporto sarebbe naufragato. Alla base della crisi tra i due ci sarebbero stati – a quanto confessato dalla Satta – problemi legati alla distanza, dovuta soprattutto ai frequenti impegni di lavoro che avrebbero tenuto lei e Boateng lontani. L’ex coppia rivelerà qualcosa di più in merito alla loro discussa rottura?