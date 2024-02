Ucraina, pesanti scontri in Donetsk

La guerra in Ucraina prosegue. Lo stato maggiore di Kiev ha condiviso gli ultimi aggiornamenti direttamente su Facebook. Qui è stato spiegato che in tutta la zona di Marinka, che si trova in Donetsk, gli attacchi sono veramente molto importanti tra gli ucraini ed i russi. Il fronte più caldo, infatti, attualmente risulta essere proprio questo.

Kiev, combattimenti delle ultime ore

E’ stato dichiarato dallo stato maggiore di Kiev che, durante le ultime ventiquattro ore, si sono verificati ben novantacinque combattimenti nella zona di Marinka. Gli ucraini sono riusciti a respingere quaranta di questi pesanti attacchi.

Il nemico ha lanciato 11 attacchi missilistici e 98 attacchi aerei, 129 attacchi con sistemi missilistici a lancio multiplo sulle posizioni delle nostre truppe e sulle aree popolate.

Ci sono vittime civili?

Purtroppo i combattimenti di cui vi abbiamo appena parlato, hanno portato sia feriti che vittime civili. Non è ancora chiaro, al momento, il numero dei morti. E’ stato però anche sottolineato che interi palazzi ed edifici residenziali, oltre che delle infrastrutture, sono stati distrutti. Su altri, invece, ci sono stati solamente dei danni.