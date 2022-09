Kim Kardashian, il post su Instagram fa infuriare i fan: “Tutta finzione”

Kim Kardashian, il post su Instagram fa infuriare i fan: l'influencer commette l'ennesimo abuso di Photoshop.

Kim Kardashian è una fan sfegatata di Photoshop e questo non è un mistero. Un suo ultimo post Instagram, però, ha fatto infuriare i fan perché è arrivata a modificare uno scatto che non aveva alcun difetto fisico. A smascherare la cosa è stata una fotografa professionista.

Kim Kardashian: il post fa infuriare i fan

Ennesima bufera social investe Kim Kardashian. L’influencer e la sua famiglia sono famose per tante cose, abuso di Photoshop compreso. Uno degli ultimi post condivisi su Instagram, però, ha fatto infuriare i fan perché lo scatto ovviamente modificato non aveva nessun difetto estetico da nascondere. Stiamo parlando di una foto che ritrae Kim in piscina, mentre sorseggia un cocktail. La Kardashian, non si capisce bene per quale motivo, ha reso innaturale la posizione della spalla e del collo.

Fotografa professionista smaschera Kim

A smascherare l’ennesima bufala firmata Kim è stata una fotografa professionista, che su TikTok si fa chiamare Caroline in The City. La donna ha accusato la Kardashian di aver modificato il suo trapezio, ovvero il muscolo che collega spalla e collo. “Kim è nota per il suo uso frequente di Photoshop. Come mai? Non lo so. Forse le fa sembrare il collo più piccolo, ma quest’area qui è stata photoshoppata“, esclama la fotografa in un video che è diventato virale in un lampo.

La fotografa ha aggiunto:

“Abbiamo anche un video dietro le quinte delle riprese da confrontare. (…) C’è il prima come riferimento, ed ecco uno screenshot del video dietro le quinte in cui puoi vedere il suo collo e il suo trapezio”.

@caroline_in_thecity Nerd out with me and test your media literacy skills! Can you tell what is fake in this image? #medialiteracy #photoshopskillsonfleek #carolinesediting #photoshopgametime #greenscreen #greenscreenvideo ♬ original sound – Caroline In The City

Le accuse a Kim Kardashian: al naturale era meglio

Caroline in The City ha mostrato le zone modificate dalla Kardashian, mostrando ai fan il prima e il dopo. I seguaci, in massa, hanno sottolineato che lo scatto era di gran lunga più bello al naturale. Pertanto, non si capisce il motivo che ha spinto Kim a photoshoppare la sua immagine. Tra i tanti commenti, si legge: “Non è concepibile, l’originale è molto più bello e naturale” oppure “Questa cosa non va affatto bene. Ora che sei madre dovresti pensare di più alle ripercussioni che queste sue azioni hanno sulla concezione di immagine che deve apparire sui social… e invece no. Continui a nascondere imperfezioni o pseudo imperfezioni per apparire perfetta” o ancora “Giuro che i miei problemi davanti allo specchio vengono dai profili Instagram delle sorelle Kardashian. Loro sono perfette e io mi vedo brutta e inadatta. Poi scopro che è tutto una finzione“.