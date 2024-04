Kuleba lancia l'appello ai 27: inviare aiuti all'Ucraina al più presto

Durante la sua apparizione in collegamento al consiglio Affari esteri-difesa, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha avuto modo di lanciare un nuovo appello legato al conflitto attualmente in corso nel suo paese. Ha infatti sottolineato l’importanza di ricevere nuovi aiuti al più presto, aggiungendo che i 27 stati presenti per l’occasione potevano agire senza perdere tempo in discussioni varie.

Un appello per fare presto

Il ministro degli Esteri ucraino ha sfruttato la sua occasione di parlare in collegamento al consiglio Affari esteri-difesa per cercare di velocizzare l’arrivo di nuovi aiuti. Kuleba ha infatti esordito ribadendo come solo insieme sia possibile evitare gli scenari peggiori, agendo senza paura.

Ed è proprio per questo motivo che ha aggiunto la necessità di fare scelte coraggiose, come fornire all’Ucraina varie strumentazioni, tra cui sistemi Patriot e SAMP/T, missili, artiglieria e munizioni e altre armi e attrezzature. Un aiuto che però è necessario arrivi al più presto possibile.

Ha poi concluso il suo discorso sottolineando l’importanza di agire invece di discutere, soprattutto ora che i 27 stati si ritrovano insieme per l’occasione. Non è un caso se il ministro degli Esteri ha deciso di spingere per nuovi aiuti. Proprio di recente il capo dei servizi segreti militari ucraini ha sottolineato come, a partire dalla metà del mese prossimo, le forze di Kiev avrebbero dovuto affrontare non poche difficoltà.