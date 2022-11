L'addio di Alessandro Michele a Gucci: "Che possiate continuare a nutrirvi dei vostri sogni"

Alessandro Michele ha lasciato Gucci dopo sette anni: "Ci sono momenti in cui le strade si separano in ragione delle differenti prospettive".

È ufficiale: Alessandro Michele lascia il ruolo di direttivo creativo di Gucci.

La conferma è arrivata con un comunicato nella serata di mercoledì 23 novembre 2022, ma la notizia era già trapelata il giorno precedente.

Alessandro Michele saluta Gucci: “Che possiate sempre vivere delle vostre passioni”

Marco Bizzarri, presidente e amministratore delegato di Gucci, ha voluto ringraziare Alessandro Michele “per il suo impegno ventennale in Gucci e per la sua visione, dedizione e amore incondizionato per questa maison unica, negli anni da direttore creativo”.

“La strada che Gucci e Alessandro hanno percorso insieme negli ultimi anni è unica e rimarrà un momento eccezionale nella storia di questa maison“, ha dichiarato François-Henri Pinault, chairman e amministratore delegato di Kering.

“Ci sono momenti in cui le strade si separano in ragione delle differenti prospettive che ciascuno di noi può avere“, ha reso noto Michele tramite il comunicato.

“Che possiate continuare a nutrirvi dei vostri sogni, materia sottile e impalpabile che rende una vita degna di essere vissuta.

Che possiate continuare a nutrirvi di immaginari poetici ed inclusivi, rimanendo fedeli ai vostri valori. Che possiate sempre vivere delle vostre passioni, sospinti dal vento della libertà”, ha poi augurato Michele al suo ormai ex team.

Alessandro Michele era direttore creativo di Gucci dal 2015

Pare che François-Henri Pinault non sia rimasto soddisfatto dalle ultime performance di Gucci, leggermente al di sotto delle aspettative (gli ultimi dati parlano di +9%, mentre si attendeva un +10%), chiedendo ad Alessandro Michele un cambio di rotta.

Il designer non avrebbe però rispettato le indicazioni.

Il brand, che grazie alla visione innovativa di Michele era cresciuto del +35% all’anno fino al 2018, risulta però ancora al primo posto tra i più desiderati al mondo.

Michele era alla guida del team creativo della maison dal 21 gennaio 2015. Ora sarà lo stesso team a portare avanti la direzione creativa di Gucci fino alla nuova organizzazione.

