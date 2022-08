L’addio di Andrea Cannavale alla compagna Vincenza Donzelli, morta pochi giorni dopo il parto

"È stato un privilegio averti vissuto": così inizia la dedica con la quale Andrea saluta per sempre la sua dolce metà.

L’anima della Galleria Borbonica di Napoli si è spenta: Vincenza Donzelli, 43 anni, è morta per le complicanze post partum in una delle cliniche private più note di Napoli.

Il neonato sta bene, tuttavia per Vincenza non c’è stato nulla da fare, anche a seguito del trasferimento al Cardarelli.

Proprio a causa delle incertezze sulla morte della 43enne, è stata disposta l’autopsia per dare risposte al suo compagno, Andrea Cannavale.

Andrea Cannavale, figlio dell’attore Enzo, in quetse ore piange la sua dolce metà e sui social ha fatto una dedica a Vincenza per dirle addio nella maniera più adatta:

Anche Alessandro, fratello di Andrea, ha ricordato la cara cognata:

“È il tempo del dolore, dei ricordi e dei sogni infranti . È il tempo del chiedersi il perché di tutto questo sapendo che non si riuscirà mai a trovare veramente un perché. E’ il tempo delle promesse di essere ancora più uniti come famiglia, di poter contare ancora di più l’uno sull’ altro caro fratello mio. Ma è anche il tempo di augurare al piccolo Vincenzo Cannavale una splendida vita. Perché lui è il frutto di un incontro meraviglioso tra due persone che si sono amate, stimate e volute bene in questa parentesi di esistenza…oggi ti ho visto per la prima volta piccolo mio , tenerti la manina è stata un emozione immensa, non ti lascerò mai solo potrai contare sempre su zio Alessandro”.