L’agente immobiliare che ha affittato casa a Mattarella: “Caparra ormai incassata”

Parla e parla molto chiaro l’agente immobiliare che ha affittato casa a Mattarella: “La caparra ormai è stata incassata dai proprietari dell'immobile"

Su Repubblica parla l’agente immobiliare che ha affittato casa a Sergio Mattarella quando il rieletto Presidente della Repubblica non pensava ancora di dover accettare un bis al Quirinale: “La caparra ormai è stata incassata”. Insomma, Francesco De Micheli, coordinatore di Forza Italia di Roma centro ed intemediario del locatore di Sergio Mattarella ai Parioli, spiega che “uno vale uno” e che il contratto ormai è stato firmato.

Che significa?

Sergio Mattarella e la caparra ormai incassata ai Parioli, incassata e persa

Che mentre il presidente ha fatto sapere che passerà un po’ di tempo nell’appartamento ma che la sua residenza sarà fissata al Colle c’è un dato che vale per utti, capi di Stato inclusi. Eccolo: “La caparra è già stata versata e incassata dalla proprietà, ormai il presidente si è trasferito. C’è un contratto. Quindi non ha senso parlare di restituzione.

Poi lo voglio dire: per me uno vale uno”.

Contratto firmato e chi si è visto si è visto, la regola che vale per tutti, anche per il Presidente

E il prezzo? Si era parlato di 2500 euro al mese ma in merito non ci sono conferme ufficiali. Ha spiegato ancora De Micheli: “La caparra viene data al momento dell’offerta e in caso di accettazione della proposta viene trattenuta dal proprietario.

Ormai il contratto con il presidente è stato firmato, quindi la caparra è stata incassata. Fine”. Anzi No: “Il presidente è anche entrato nell’appartamento. Ora ci sono i depositi cauzionali, le garanzie che si possono chiedere”. Tradotto: i proprietari la caparra se la terranno.

Cosa può decidere il proprietario in caso di mancata locazione

Poi la chiosa: “In genere se si viene a sapere che il nuovo affittuario vuole lasciare casa, ma comunque prima dell’inizio della locazione, il proprietario può decidere di restituire la caparra.

Ma anche in questi casi si dà mandato a un’agenzia immobiliare, serve tempo, 2-3 mesi di affitto sono comunque persi”.