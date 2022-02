Sergio Mattarella, il capo dello Stato sceglie il Quirinale come residenza

Si era parlato a lungo della casa presa in affitto da Mattarella nel quartiere Pinciano-Parioli. Ora il capo dello Stato ha deciso: abiterà al Quirinale.

Della casa nel quertiere Pinciano-Parioli che il presidente della Repubblica aveva preso in affitto, se ne era parlato molto in queste ultime settimane. Ora a distanza di circa una settimana il capo dello Stato ha preso un’importante decisione: per i prossimi sette anni sarà il Quirinale la sua casa.

Il trasloco quindi, almeno per il momento, dovrà aspettare.

Sergio Mattarella residenza, perché ha scelto di rimanere al Quirinale

Stando a quanto riporta Adnkronos, sarebbero diverse le motivazioni che potrebbero aver spinto il capo dello Stato a eleggere il Quirinale a sua residenza: non solo motivi organizzativi, ma anche di sicurezza, nonché protocollari. Ad ogni modo, si apprende sempre dall’agenzia, non sarebbe esclusa l’eventualità che il presidente della Repubblica si possa stabilire nella casa nel quartiere Pinciano-Parioli con il tempo.

Subito dopo le elezioni Mattarella si recò nella casa di Roma per un sopralluogo

Come è noto, il Presidente Mattarella si era recato nell’abitazione romana presa in affitto per effettuare un sopralluogo nella giornata di domenica 30 gennaio 2022, poche ore dopo la sua avvenuta rielezione. Lì aveva incontrato alcuni cittadini, inoltre aveva ricevuto in dono da un bambino un disegno.