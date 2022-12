In provincia di Salerno l’Antimafia stronca un giro di spaccio: 20 arresti nel clan ritenuto responsabile dalla procura della Dda.

Ogni tipo di stupefacente era gestito da un gruppo criminale organizzato in associazione. Associazione “finalizzata al traffico di stupefacenti e numerosi reati di detenzione, cessione e vendita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack, eroina e hashish”. Insomma, le accuse sono molto pesanti per i 20 indagati. Il blitz è scattato dopo accurate indagini ed intercettazioni mirate a carico dei sospettati.

L’Antimafia stronca un giro di spaccio

Di essi per 18 è stato disposto il carcere, per un’altra i domiciliari per l’età avanzata, mentre “un’altra ancora risulta irreperibile”.

Ad operare gli ufficiali della Polizia Giudiziaria in servizio presso la Questura, coadiuvati da unità cinofile e Reparti di Prevenzione Crimine e Mobili della Polizia di Stato. A firmare l’ordinanza il gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Ben 12 piazze di vendita droga organizzate

Ma chi sono i fermati? Il gruppo avrebbe agito capeggiato da “A.R. che gestiva il traffico di droga” su 12 piazze di spaccio riconducibili all’associazione.

Dove? A Pastena, Mariconda, Fratte, Sant’Eustachio, Mercatello, Fuorni-San Leonardo ed anche a San Mango, Giffoni Valle Piana, Agropoli e Baronissi.