L'appello di Kadyrov contro la Nato: “Uniamoci per combatterla"

Nella guerra della Russia all’Ucraina arriva l’appello di Ramzan Kadyrov contro la Nato: “Uniamoci per combatterla”.

Il leader ceceno alleato di Vladimir Putin usa Telegram per lanciare la sua “Jihad” contro l’Alleanza atlantica ed ha invitato i musulmani in tutto il mondo a unire gli sforzi contro la Nato. Il messaggio, da quanto si apprende, è stato postato su Telegram in lingua cinese.

E quello di Kadyrov è un chiaro invito ai musulmani di tutto il mondo a unire gli sforzi contro “il nemico comune”: la Nato.

Ha scritto Kadyrov che “l’Alleanza Nord Atlantica minaccia l’esistenza del mondo intero. Ma la Russia, contrariamente a tutte le previsioni dell’Occidente, ha sfidato questo male e si sta avviando con fiducia verso la vittoria. Negli ultimi 100 anni, gli Stati Uniti e l’Europa hanno organizzato decine di guerre, colpi di stato militari e invasioni”.

“Milioni di civili sono loro vittime”

La chiamata alle armi di Kadyrov poi fa leva sulla minaccia di distruzione dei valori morali delle popolazioni non occidentali.

“Milioni di civili sono diventati le loro vittime. E ora la minaccia ancora più grande è quella di distruggere tutti i valori morali”. E ancora: “Vogliono trasformarci in animali facilmente manipolabili. Poi la chiosa: “Tutte le persone sane di mente dovrebbero unirsi per combattere il nostro comune nemico!”.