L'Aquila, madre di 35 anni precipita con il figlio dal balcone: muore sul colpo

Una tragedia che lascia sgomenti quella accaduta a Celano, in provincia de L’Aquila: una donna di 35 anni ha perso prematuramente la vita dopo essere precipitata con il figlioletto di 5 anni giù dal balcone. Il piccino versa in condizioni critiche ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Salvatore de L’Aquila.