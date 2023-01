L' astronauta Buzz Aldrin sposo a 93 anni (per la quarta volta)

Buzz Aldrin sposo a 93 anni: l’astronauta- il secondo uomo ad aver camminato sulla Luna dopo Neil Armstrong – ha sposato la dottoressa Anca Faur, 63 anni, project manager in un’azienda chimica e scientifica.

Buzz Aldrin sposo per la quarta volta

“Nel giorno del mio 93esimo compleanno sono lieto di annunciare che io e il mio amore di lunga data, la dottoressa Anca Faur, ci siamo sposati”.

Sul suo profilo twitter, l’astronauta statunitense in pensione Buzz Aldrin ha annunciato il suo quarto matrimonio con la dottoressa Anca Faur, 63 anni, project manager in un’azienda chimica e scientifica.

“Emozionati come adolescenti”

“Ci siamo uniti in un santo matrimonio in una piccola cerimonia privata a Los Angeles e siamo emozionati come adolescenti in fuga” prosegue il tweet accompagnato da due foto che riprendono gli sposi, eleganti e radiosi.

Il secondo uomo a mettere piede sulla Luna

Buzz Aldrin è stato il secondo uomo a mettere piede sul suolo lunare, dopo Neil Armstrong, nella celebre missione Apollo 11. Aldrin ha lasciato la Nasa nel 1971, da allora ha scritto nove libri. Grande sostenitore dei viaggi nello spazio ha fondato un think tank chiamato Human SpaceFlight Institute.

Il cratere che porta il suo nome

Un piccolo cratere lunare da impatto che si trova nella parte meridionale del mare della Tranquillità, situato a circa 50 chilometri a nordovest del sito d’atterraggio dell’Apollo 11 prende il nome di Buzz Aldrin