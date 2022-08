L’attacco social a Zorzi, “Non ti interessa di Tommaso Stanzani”: arriva la replica

Tommaso Zorzi deve ancora una volta difendere la sua relazione con Tommaso Stanzani dagli attacchi sui social network: le parole dell'ex del GF Vip

È già capitato più di una volta che Tommaso Zorzi sia dovuto intervenure pubblicamente per difendere la sua relazione con Tommaso Stanzani. L’ex del Gf Vip, questa volta, ha risposto ad un durissimo commento di una persona che lo accusava di “Fregarsene di Stanzani“.

Il messaggio diretto a Zorzi è arrivato nei direct di Instagram dell’ex vincitore del Gf Vip, dove una persona ci ha tenuto a rimarcare il fatto che, per quanto mostrato pubblicamente, la relazione fra i due Tommaso sembri essere molto triste:

“Sai, che tu legga o no, una cosa te la devo dire. Puoi considerarla un attacco personale, puoi pure dire che non sono ca**i miei e giustamente è così. Ma puoi liquidarla come ti pare. Il tuo privato, per carità, è privato e saprai sicuramente come gestirla. Ma il rapporto, per come lo mostri pubblicamente, è davvero molto triste. Davvero dai l’impressione che non ti freghi più nulla. Le uniche storie che fai, sono per prenderlo in giro. Sostegno zero. Vicinanza zero. Tutti si augurano che nel privato sia diverso, ma la storia pubblica l’hai resa tu. E oramai sono poche le persone che fanno finta di non vedere quanto agli occhi del mondo tu non sia affatto la stessa persona di qualche tempo fa. Che tu sia stato sempre così lo sappiamo tutti, solo che almeno con lui abbiamo sperato ti saresti comportato diversamente. È tutto un po’ triste visto dal di fuori. Molto triste. E forse, per come abbiamo tutti imparato ad amare Tommino, speravamo in qualcosa di meglio.”