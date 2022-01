L’attrice Whoopi Goldberg positiva al covid: “Ha sintomi lievi grazie alla terza dose”

Whoopi Goldberg positiva al covid, starebbe bene e dunque presto potrà tornare alla conduzione del suo programma tv.

Whoopi Goldberg è risultata positiva al covid. A darne notizia è stata una delle co-conduttrici del programma tv dell’attrice statunitense, Joy Behar, che ha anche spiegato che la collega ha sintomi lievi e che dunque presto tornerà alla guida dello show.

“Perché sono qui al posto di Whoopi? – ha detto la Behar all’inizio del programma – Beh, Whoopi, sfortunatamente, è risultata positiva durante la pausa, ma tornerà probabilmente la prossima settimana. Dato che è stata vaccinata e potenziata con la terza dose, i suoi sintomi sono stati molto, molto, lievi. Ma siamo molto cauti qui a The View”.

Come detto, è stata sempre la Behar a ricordare che l’attrice premio oscar con il film Ghost ha contratto il virus durante le vacanze di Natale e che dunque potrebbe presto tornare in onda, anche se, ad oggi, il suo ritorno non è previsto prima della prossima settimana.

Anche negli Stati Uniti, così come in Italia, sono molti i casi di personaggi del mondo dello spettacolo alle prese con il contagio. Qualche giorno fa un caso simile era accaduto a Hugh Jackamn, che per il risultato positivo del test anti covid ha dovuto annullare il suo show a Broadway.