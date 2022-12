L'avvocato della Kaili: "Lei di quei soldi non sapeva nulla"

L’avvocato della ex vice presidente del Parlamento Ue Eva Kaili è stato lapidario: “Lei di quei soldi non sapeva nulla”.

Il legale di fiducia della Kaili, Michalis Dimitrakopoulos, lo ha rivelato alla Afp dopo l’arresto della sua assistita nel Qatargate. Iniziano dunque le prime schermaglie extra procedurali con un oculato uso dei media sul Qatargate, dove alla presunzione di innocenza fanno da contrasto elementi di accusa comunque gravati da un certo grado di oggettività. Il Caso Kaili da questo punto di vista è esemplare.

L’avvocato della Kaili: “Non ne sapeva nulla”

Le agenzie sono state chiare: l’europarlamentare ed ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili “non era a conoscenza dei soldi” che sono stati trovati a casa sua. Lo ha detto il suo avvocato alla Afp. E a parere dell’avvocato Michalis Dimitrakopoulos Kaili non ha “nessuna relazione con il denaro trovato a casa sua (…) non sapeva dell’esistenza di questo denaro”.

“La mia assistita è innocente”

L’avvocato ha quindi ribadito che la sua assistita è “innocente”.

Ci sono informazioni mutuate dai media belgi per le quali invece sono stati scoperti nell’appartamento di Bruxelles della ex vicepresidente destituita ieri dal Parlamento Ue banconote per 750.000 euro, 600.000 dei quali in una valigia portata dal padre della politica greca.