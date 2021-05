L’Isola dei famosi, Francesca Lodo contro Andrea Cerioli: “Mi sono esposta parecchio”

Nel corso della sedicesima puntata de L’Isola dei Famosi si è assistito ad uno scontro tra Francesca Lodo e Andrea Cerioli. Ecco cosa è successo.

Lunedì 10 maggio 2021 Ilary Blasi è tornata in onda con la sedicesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, durante la quale si è assistito ad uno scontro tra Francesca e Andrea.

Ecco cosa è successo.

Francesca Lodo, scontro con Andrea Cerioli

La conduttrice ha dato il via alla sedicesima puntata de L’Isola dei Famosi salutando gli opinionisti e gli ex naufraghi presenti in studio. In collegamento con la Palapa, Rosolino ha raccontato che Valentina Persia è passata nel gruppo degli arrivisti.

Ma non solo, si è parlato anche di Francesca Lodo e Andrea Cerioli che negli ultimi giorni hanno avuto un acceso scontro per via delle nomination.

A tal proposito lo stesso Cerioli ha dichiarato: “Non penso di aver mancato di rispetto a Francesca“. Per poi aggiungere: “Penso di averla nominata con delle motivazioni che sentivo. Additare le persone di essere aggressivo è una cosa che non mi piace. Dopo 55 giorni, Francesca mi ha banalizzato”. La Blasi afferma: “Perché lo dici solo ora? Perché è in nomination?”.

A quel punto interviene Francesca Lodo, che a sua volta dichiara: “Non credo di aver vissuto 56 giorni nell’ombra.

Credo di aver fatto vedere tante sfaccettature del mio carattere. Mi sono esposta parecchio. Per me Andrea è una persona che si lamenta tutto il giorno perché ha fame. Il gruppo l’ho visto un po’ lontano”.

Francesca Lodo, le parole di Tommaso Zorzi

Sulla vicenda è intervenuto Tommaso Zorzi che ha preso le difese Francesca. Rivolgendosi a Cerioli ha quindi affermato: “Se qualcuno si fosse rivolto alla sua fidanzata come lui, gli sarebbero girate le palle”. Per quanto riguarda il gruppo: “Quando si tratta di difendere uno… questa alleanza viene meno”.

Francesca Lodo, eliminata

Ilary Blasi ha quindi chiuso il televoto, con Francesca che viene eliminata con il 49% dei voti, contro il 26% di Fariba e il 25% di Emanuela. La stessa Lodo ha quindi commentato: “Avevo il sentore (…) Sono contenta di andare a casa“. Prima di lasciare la Palapa decide di dare il bacio di Giuda a Cerioli.