L’Isola dei famosi, outfit mozzafiato per Ilary Blasi: fan in visibilio

Nel corso della sedicesima puntata de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha sfoggiato un outfit che non è passato inosservato.

Lunedì 10 maggio 2021 la Blasi è tornata in onda con la sedicesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, con la conduttrice che ha sfoggiato un abito che non è passato di certo inosservato. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi, l’abito della conduttrice

La conduttrice ha dato il via alla sedicesima puntata de L’Isola dei Famosi sfoggiando un outfit che non è passato di certo inosservato.

Così come successo nel corso delle precedenti puntate, anche in occasione della sedicesima puntata, l’attenzione del pubblico è ricaduta sull’abito della conduttrice.

Dopo aver ammaliato il pubblico con gli abiti dei migliori brand internazionali, in occasione dell’ultima puntata ha deciso di indossare un abito in raso nero, con uno spacco vertiginoso.

Ilary Blasi, il costo dell’outfit

Anche nel corso della sedicesima puntata de L’Isola dei famosi, la Blasi ha sfoggiato un outfit non affatto indifferente. Un abito in raso nero, con uno spacco vertiginoso, maniche bombate e scollatura generosa. Firmato Lia Stubbla, non è dato sapere quanto costi l’abito.

Per quanto riguarda le scarpe, invece, sono griffate Le Silla e il loro costo, stando a quanto si evince dal web, è pari a ben 1092 euro.

Ilary Blasi, fan in visibilio

Un outfit, quello sfoggiato dalla Blasi, che ha mandato i fan in visibilio. Numerosi, infatti, sono i commenti in merito sui social, con tanti utenti che non hanno potuto fare a meno di sottolineare la bellezza della conduttrice. Tra i commenti, ad esempio, si legge: “Scusate ma la bellezza di Ilary?” oppure “Sempre più bella, pazzesca“, “È di una bellezza sconvolgente”.

Ilary Blasi, la sedicesima puntata de L’Isola

Dopo aver salutato gli opinionisti e gli ex naufraghi presenti in studio, la conduttrice si è collegata con la Palapa, da dove Rosolino ha raccontato del passaggio di Valentina nel gruppo degli arrivisti.

Poco dopo chiude il televoto, con Francesca che viene eliminata con il 49% dei voti, contro il 26% di Fariba e il 25% di Emanuela. La stessa Lodo ha commentato: “Avevo il sentore (…) Sono contenta di andare a casa“.