L’Isola dei famosi, Rosaria Cannavò contro Manuela Ferrera: “Non fa altro che prendere il sole”

Nel corso della dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi si è assistito ad uno scontro tra Rosaria Cannavò e Manuela Ferrera.

Ilary Blasi è tornata in onda lunedì 26 aprile 2021 con la dodicesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, durante la quale si è assistito ad uno scontro tra Rosaria Cannavò e Manuela Ferrera. Ecco cosa è successo.

Manuela Ferrera, scontro con gli altri arrivisti

Nel corso della precedente puntata de L’Isola dei Famosi si è assistito all’ingresso di quattro nuovi naufraghi, ovvero Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò.

Proprio le new entry si son resi protagonisti di alcuni scontri fin dai primi giorni di permanenza nel reality.

In particolare, a finire al centro dell’attenzione è stata Manuela che si è allontanata dagli arrivisti. Una vicenda che non è passata inosservata, con Valentina che dal suo canto ha commentato: “Dovevano essere loro che dovevano disturbare noi, ma qua si disturbano da soli“.

Manuela Ferrera, le parole di Rosaria Cannavò

Nel corso della dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha mostrato una clip ai naufraghi dove si vedevano gli arrivisti litigare tra loro.

In particolare la Ferrera è stata attaccata dal gruppo in quanto la ritengono poco collaborativa. “Stare a tenere acceso un fuoco tutta la notte non è semplice” ha affermato Emanuela Tittocchia.

Soffermandosi su Manuela Ferrera ha quindi aggiunto: “Non si è addormentata, dormiva nella capanna”. Rosaria Cannavò dal suo canto ha dichiarato: “Noi siamo entrati come un gruppo e la prima cosa era collaborare. Dormiva tutto il giorno. Gli altri ancora non la conoscono. Lei non fa altro che prendere il sole, fare le passeggiatine in riva al mare e non so cosa si mette per truccarsi”.

La Ferrera ha quindi riconosciuto di essersi addormentata invece di controllare il fuoco, ma di aver cercato di rimediare, restando il giorno seguente a vigilare per ben 8 ore. “Mi sono scusata per il fuoco” – ha dichiarato Manuela – “la sera precedente avevo dormito poco. Sono crollata. Per sopperire il giorno successivo sono stata otto ore davanti al fuoco. Rosaria mi aveva detto che era stata tre ore con Gilles”.

Sull’argomento è intervenuto anche Tommaso Zorzi, che dal suo canto ha commentato: “Se non iniziate a essere più coesi, durate meno di Akash. E tu Manuela invece di rompere i mar**i meglio che inizi a rompere i cocchi“.