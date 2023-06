Lunedì 26 giugno 2023. La Corea del Nord accusa Seul e Stati Uniti di aumentare le provocazioni al superamento di quel confine che finora ha tenuto lontani i Paesi da una guerra nucleare. Lo Stato asiatico sotto la dittatura di Kim Jong-un dichiara all’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap che che continuerà a rafforzare le proprie capacità di autodifesa. Finché basterà.

Ecco cosa si legge nel rapporto pubblicato dall’Istituto per gli studi americani del ministero degli Esteri nordcoreano:

«[…] Tali mosse bellicose degli Stati Uniti hanno spinto le tensioni militari nella penisola coreana e nell’Asia nordorientale, già sprofondate in una situazione estremamente instabile, più vicine all’orlo di una guerra nucleare. (Un’eventuale guerra nella Penisola, ndr) si espanderebbe rapidamente in una guerra mondiale e in una guerra termonucleare senza precedenti al mondo, generando conseguenze catastrofiche e irreversibili. […] La Corea del Nord proverà ad accelerare ancora gli sforzi per rafforzare le sue capacità di autodifesa per salvaguardare la propria sovranità».