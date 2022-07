La dieta di Anna Oxa: la scelta vegana con cui la cantante si tiene in forma  

Uno stile di vita radicale e votato al benessere anche psicologico: la dieta di Anna Oxa e la scelta vegana con cui la cantante si tiene in forma

La dieta di Anna Oxa ha come cardine la scelta vegana con cui la cantante si tiene in forma e dalla quale Anna trae una semplice considerazione: si tratta di “una vera e propria rivoluzione rispetto al sistema in cui siamo immersi”.

Classe 1961, Anna Oxa è nata a Bari da padre albanese e madre italiana. La cantante, performer dalle doti canore eccezionali, è cresciuta nel quartiere pugliese di San Pasquale, si è diplomata nel liceo artistico di Bari e poi ha iniziato a esibirsi nei piano bar della sua città.

La dieta vegana di Anna Oxa e la scelta

Oggi, Anna Oxa si tiene in forma con una dieta vegana e lo fa da molto prima che il veganesimo assumesse anche toni “cool”.

Il senso di questa scelta Anna lo ha spiegato bene con alcune dichiarazioni rilasciate ad Ok Salute: “Conoscere ciò che mangiamo è importante, perché significa capire chi siamo avendo cura di noi stessi. Così facendo, si attua una vera e propria rivoluzione rispetto al sistema in cui siamo immersi e da cui siamo condizionati: il business mondiale dei cibi spazzatura, che si regge su interessi economici colossali e sui consumi smodati di proteine e grassi animali”.

Cibi preconfezionati e precotti banditi

E ancora: “Per non parlare inoltre dei vari alimenti confezionati, precotti e pieni di conservanti”. Poi l’immensa Anna ha chiosato: “Il cibo ha forti implicazioni psicologiche e riuscire a conquistare un sereno rapporto con la tavola è fondamentale per ottenere salute e benessere”.