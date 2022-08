La dieta di Francesca Chillemi: come si tiene in forma fra alimentazione e sport  

La dieta di Francesca Chillemi è quella del buon senso dopo averne provate tante "random": ecco come si tiene in forma fra alimentazione e sport

La dieta di Francesca Chillemi è un punto di approdo dopo alcuni tentativi troppo veloci e “spicci” per ottenere risultati su un corpo già splendido di suo: ecco come si tiene in forma fra alimentazione e sport l’ex Miss Italia. L’attrice siciliana nata a Barcellona Pozzo di Gotto nel messinese segue un regime rigoroso dopo molti tentativi “fai da te”.

La dieta di Francesca Chillemi

E in particolare la Chillemi ha scoperto che un’alimentazione bilanciata senza attività sportiva dà solo dei mezzi risultati, anche se il suo fisico mozzafiato le ha sempre concesso deroghe. La Chillemi ha riscosso un notevole successo nella serie tv “Che Dio ci aiuti” in onda su Rai 1 ed è entrata in pole di gradimento con “Viola come il mare” a fianco di Can Yaman. Oggi Francesca è mamma di Rania, ed alcuni rumors di gossip la danno come potenziale mamma bis, ma il suo fisico è ancora pressoché perfetto.

Tante diete prima di quella “giusta”

La Chillemi ha iniziato a praticare ginnastica posturale, yoga e il pilates. E a tavola? Di diete lei ne ha provate tantissime, scrivono i media che fanno far fede ad alcune sue interviste: dissociata, chetogenica, del minestrone, tuttavia con il tempo Francesca ha imparato a diffidare dei regimi alimentari senza assistenza di un professionista e di battage “miracoloso”.