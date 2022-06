La dieta di Giulia De Lellis: cosa mangia e come si tiene in forma l’influencer

I segreti dell'influencer Giulia De Lellis per mantenersi sempre in forma, con un fisico tonico e perfetto.

Giulia De Lellis ha un corpo perfetto, sempre tonico e in forma. L’influencer ha svelato i suoi segreti di bellezza, per mantenere sempre la sua forma fisica.

Giulia De Lellis: regina dei social e volto televisivo

Giulia De Lellis, con i suoi 5 milioni di follower solo su Instagram, è considerata una vera regina dei social network. Diventata famosa grazie a Uomini e Donne, ora è diventata un volto televisivo a tutti gli effetti. Recentemente ha condotto Love Island, reality in onda su Discovery+. Ha partecipato anche alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, nel 2017, e ha scritto il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza“, nel 2019.

Giulia De Lellis mostra spesso su Instagram il suo fisico perfetto, sempre incredibilmente tonico. Ha svelato i suoi segreti di bellezza e il modo in cui sceglie di tenersi in forma.

Giulia De Lellis: come si tiene in forma

Giulia De Lellis è seguita da moltissime ragazze, che spesso la prendono come modello. L’influencer si mostra sempre tonica e magra. “Premessa: io mangio tutto quello che desidero! Evito i fritti perché non amo.

Evito latticini, non mi fanno bene. Insaccati idem! Carboidrati ovvio, ma mangio farine integrali, di kamut e adoro riso (basmati o integrale), couscous, farro, orzo” aveva scritto su Instagram. Giulia De Lellis ha spiegato che non mangia molta carne, ma che mangia pesce e proteine vegetali. Ama molto le verdure e le mangia sempre, così come la frutta. “A volte mixo insalata valeriana, ananas, fragola, per esempio, o centrifughe la mia preferita è finocchio, mela, ananas.

Provatela!” ha consigliato. L’influencer ha spiegato che mangia funghi, che sono utili per il sistema immunitario, e i ceci, che servono per il cuore e contro il colesterolo. La De Lellis ha parlato di “regole per un’insalata equilibrata“, spiegando che bisogna partire da una base a cui si aggiungono le proteine a scelta. Ha rimarcato l’importanza di rivolgersi ad uno specialista. Giulia De Lellis pratica anche molto sport, facendo esercizi per gli addominali, le gambe, le braccia e i glutei.