La dieta di Paola Barale: i suoi segreti per mantenersi in forma

La nota showgirl italiana Paola Barale, ex di Raz Degan, ha raccontato i segreti dietro al suo fisico tra allenamento e alimentazione

La nota attrice e showgirl italiana Paola Barale, nata a Fossano nel 1967, è da sempre riconoscibile per il suo fisico a dir poco invidiabile. La Barale, ex di Raz Degan, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in una recente intervista, in cui racconta le sue abitudini alimentari e di allenamento: tutti i segreti che si celano dietro al suo corpo fantastico.

Paola Barale, la dieta della showgirl italiana: l’allenamento

Paola Barale, intervistata dal sito ‘Ok-salute.it’, ha spiegato di ritenersi in realtà una persona molto sedentaria, fatta eccezione per i suoi allenamenti intensivi di crossfit. L’attrice di Fossano dichiara di amare questa particolare pratica sportiva perché moltop movimentata. Gli esercizi, nel crossfit, variano sempre: dal sollevamento pesi si passa al salto della corda, fino al climbing. Una varietà che permette a chi si deve allenare di non annoiarsi mai.

L’alimentazione: cosa mangia Paola Barale?

La Barale ha raccontato anche di seguire una particolare dieta, consigliatole da un professionista del settore. Negli anni di gioventù, la showgirl mangiava di tutto, mentre oggi, la sua alimentazione prevede un uso davvero limitato di carne e pesce. Al posto di queste proteine, la Barale mangia quasi sempre delle verdure. Verdure di ogni tipo, da mescolare a primi piatti, ma anche mangiate da sole come secondo.