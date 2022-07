La dieta di Serena Autieri, tra alimentazione sana e tanto sport

Cosa mangia l'attrice Serena Autieri per tenersi in forma? La donna ha raccontato i segreti della sua dieta in una recente intervista

L’attrice napoletana è sicuramente uno dei volti più apprezzati dello schermo in Italia. La sua carriera artistica è davvero notevole, le sue doti, non solo attoriali, abbracciano anche il mondo della musica (come cantante).

Serena Autieri, il rapporto con lo sport

In una recente intervista, l’attrice classe 1976 ha raccontato di avere un rapporto molto stretto con lo sport, cosa che la aiuta a mantenersi sempre in ottima forma, così come noi telespettatori siamo abituati a vederla: “E’ fondamentale perché mi carica e mi scarica allo stesso tempo. E poi, mi offre la possibilità di tenermi in forma e di pormi degli obiettivi da raggiungere. Se non faccio sport per 3 o 4 giorni comincio a sentire il mattone sulla testa!“

Serena Autieri, cosa mangia l’attrice per tenersi in forma?

Per l’attrice fare sport è davvero fondamentale anche perché a tavola, come lei stessa racconta, non ama farsi mancare qualche vizio: “Sono una buongustaia, mi piace cucinare e mangiare cose sane. Ho un’attenzione particolare per la scelta degli alimenti, devo sapere da dove arrivano i prodotti, scelgo quelli a chilometro zero, e frutta e verdura di stagione. Però non mi limito, mi piace mangiare il mio piatto di pasta e bere un bicchiere di vino.” Tra i suoi sgarri preferiti ci sono il gelato con la panna e i pancake con la nutella, ma non solo: “Al pane, non riesco a farne a meno.

Lo mangio anche a colazione magari con avocado e olio. Oppure con il miele della montagna.”