La famiglia allargata di Flavio Briatore: l’imprenditore è a Capri con i figli Nathan e Leni

L'imprenditore Flavio Briatore è apparso sui social in uno scatto inedito. Con lui ci sono i figli Leni e Nathan e la ex moglie Elisabetta Gregoraci.

Flavio Briatore si è mostrato sui social in uno scatto davvero speciale. Con lui ci sono infatti Leni Klum, Nathan Falco e la ex moglie Elisabetta Gregoraci. Fin qui non ci sarebbe nulla di speciale se non fosse che questo è in effetti il primo vero scatto dove Leni appare con il padre in un contesto familiare allargato.

Leni non è stata mai formalmente riconosciuta dall’imprenditore ed è stata poi adottata da Seal, poi divenuto compagno della madre Heidi. Nonostante ciò, il legame tra la giovane e il padre biologico si è fatto via via sempre più speciale e questa foto lo dimostra.

Briatore è sorridente con i figli Nathan e Leni: “Come mio figlio ha scoperto di avere una sorella”

In una intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, l‘imprenditore aveva rivelato in che modo Nathan Falco aveva scoperto di avere una sorella maggiore: “Mi ha detto che lo sapeva già.

Ormai fin da giovanissimi vanno su Google e scoprono tutto. Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram: avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti”.

“…non significa che amo Leni di meno”

Su Leni, Briatore ha sempre mantenuto grande riservatezza, scegliendo di non fare nemmeno il test di DNA.

Ciò comunque non lo ha impedito di costruire un bellissimo rapporto con la primogenita: “Con Leni non ho la relazione ‘giorno per giorno’ che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno”.