Montecarlo, Flavio Briatore e le sue ex riunite in uno scatto: la foto è virale

Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e Naomi Campbell riunite in un'unica foto. Lo scatto è già diventato chiacchieratissimo.

Andare d’accordo con un/una ex alla fine di una storia, si sa non è semplice e non sempre è possibile. Eppure ciò risulta ancora più arduo quando queste risultano essere addirittura tre. In queste ultime ore sui social è diventato virale uno scatto nel quale l’imprenditore Flavio Briatore appare sorridente nei paddock del GP di Montecarlo con le sue tre storiche ex compagne Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e Naomi Campbell.

Flavio Briatore, l’imprenditore riunisce le due storiche ex

Ad ogni modo, come è noto, l’imprenditore è riuscito nel corso del tempo a costruire con le sue ex un legame sereno e questa foto nella quale il quartetto appare a dir poco raggiante lo dimostra ampiamente.

Scorrendo i commenti sotto al post è impossibile non notare che la reazione dei follower è stata immediata: “Solo Flavio poteva riunire 3 ex…”; “Che bomber” e ancora “Le più belle” sono solo alcuni degli esempi.

“La distanza tra me e Leni è tanta”

In un’intervista di qualche tempo fa rilasciata a La Repubblica, Briatore ha parlato del legame con la primogenita Hélène Boshoven “Leni” avuta dalla relazione con Heidi Klum e non riconosciuta:

“Con Leni ci siamo visti anche questa estate a Capri, c’erano Elisabetta, Falco, la mamma Heidi suo marito (il musicista Tom Kaulitz) i loro figli.

Io con Heidi mi sento. E Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi a detto “papà io già lo sapevo” […] Adoro Leni e sono molto orgoglioso di lei, da poco ha avuto la copertina di Vogue Germania. È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita, anche se io non ho nessun merito in questo e ringrazio Heidi per come la ha cresciuta.

Il problema nella nostra frequentazione sono le distanze, perché vive a Los Angeles. Il padre vero che la ha allevata è stato Seal e io con lui ho un buon rapporto. Con lei non ho il rapporto “giorno per giorno” che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno”.