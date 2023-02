La figlia di Little Tony contro Gino Paoli: "Ci sono rimasta male"

Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, si è scagliata contro Gino Paoli dopo quanto da lui affermato sul conto di suo padre al Festival di Sanremo.

La figlia di Little Tony contro Gino Paoli

Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, è stata ospite a Oggi è un altro giorno, dove è intervenuta in merito a quanto affermato da Gino Paoli sul conto di suo padre. Il cantante sul palco dell’Ariston ha rivelato un aneddoto sul collega scomparso che, a suo dire, in passato gli avrebbe chiesto dei consigli sentimentali dopo aver trovato la sua ex a letto insieme ad altri due uomini.

L’aneddoto non è piaciuto ai molti fan di Little Tony e alla figlia del compianto cantante, che lo ha trovato di cattivo gusto e fuori luogo. Cristiana Ciacci ha dunque preteso le scuse di Gino Paoli che, a suo dire, avrebbe potuto raccontare molte altre cose riguardanti suo padre.

“Parlava di una persona che non c’è più e che non poteva controbattere e ho trovato tutto veramente brutto. I fan di papà ci sono rimasti male come me.

Io sono rimasta ferita. Gino Paoli avrebbe potuto raccontare anche mille altri aneddoti, volendo, su papà. Non capisco la scelta di raccontare questa cosa che, anche se fosse vera, è stata poco delicata”, ha affermato.

Al momento Gino Paoli non ha replicato alle parole della figlia di Little Tony e in tanti si chiedono se lo farà.