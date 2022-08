La madre di Giovanni Zanier: “Lei verrà protetta dagli Usa e noi non avremo giustizia”

Giovanni Zanier è stato ucciso da un militare usa ubriaco, e la madre è convinta che non ci sarà giustizia per suo figlio data la posizione del colpevole.

La madre di Giovanni Zanier, il 15enne investito da una soldatessa americana ubriaca, non si da pace e ha paura di non avere giustizia per la morte del figlio.

Non si da pace Barbara Scandella, 48 anni, mamma di Giovanni Zanier, il ragazzino di 15 anni travolto e ucciso dall’auto di una militare americana della base di Aviano, nella notte tra sabato 20 e domenica 21 agosto.

È stato scoperto con gli esami tossicologici che la soldatessa aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito. Questo il commento della 48enne in lutto:

«Era completamente ubriaca. Ecco perché correva in quel modo, al punto di scavalcare la rotatoria prima di uccidere Giovanni. La verità è che in queste zone gli americani fanno quello che vogliono e restano impuniti. Temo sarà così anche questa volta. È una vergogna, un’ingiustizia…».

La preoccupazione di mamma Barbara: “Non ci sarà giustizia”

Oltre al dolore della perdita del figlio, mamma Barbara sembra non avere alcuna fiducia nella giustizia italiana. È convinta che il membro dell’esercito verrà consegnato agli Stati Uniti d’America, che salvaguarderanno la sua sicurezza e impediranno lo svolgimento di un processo qui in Italia.

«Io sono indignata. E non ho alcuna fiducia in un processo vero perché la donna che ha ucciso mio figlio è una militare della base Usa e quindi l’America farà di tutto per proteggerla, nonostante l’evidenza del reato commesso».

La ricostruzione della notte dell’incidente

«Sono stata svegliata alle 4.14 dalla telefonata di una donna il cui nipote si trovava nella stessa discoteca dove avevo portato mio figlio. Mi ha detto che Giovanni aveva avuto un incidente e che era stato trasportato all’ospedale. […] Avevo brutti presentimenti, ero terrorizzata. Poi, una volta in ospedale…».

I genitori di Giovanni aveva massima fiducia in lui, che nonostante la giovane età era già rincasato in tarda nottata tornando dalla discoteca, senza creare mai nessun problema.

Questa volta, purtroppo, è stato vittima di un terribile incidente che gli ha strappato la vita a soli 15 anni.