La Marina italiana al comando della task force nel Mar Rosso: "Garantiamo sicurezza e stabilità"

È solamente la terza volta dal 2002 che la Marina Italiana ha l’onore, e l’onere, di guidare la Combined task force 153 che opera nel Mar Rosso. Questa volta toccherà al capitano Roberto Messina, che succederà al suo parigrado della Marina statunitense David Coles. Si tratta di un compito particolarmente delicato, soprattutto in questo preciso momento storico, con tutte le tensioni note in quella specifica area del mondo ancora in corso.

Marina italiana al comando della task force nel Mar Rosso: l’annuncio

“La cerimonia si è svolta nel quartier generale delle Forze marittime combinate (Cmf) e ha visto il passaggio di consegne è stato tra il capitano della Marina Italiana Roberto Messina e il capitano della Marina statunitense David Coles, che ha comandato Ctf 153 da novembre” – con questa comunicazione, avvenuta tramite il profilo ufficiale di X dell’U.S. Central Command, diventa noto il passaggio degli americani all’Italia (proprio dagli Usa) al comando della task force nel Mar Rosso. Si tratta di un momento imortante per la Marina del nostro Paese perchè è solamente la terza volta che prende la guida della Ctf 153 da quando è stato creato il partenariato marittimo di 42 nazioni nel 2002.

Marina italiana al comando della task force nel Mar Rosso: il commento

“È un vero onore cedere il comando a un partner marittimo incredibilmente forte come l’Italia. So che la Task Force è in buone mani e non vedo l’ora di celebrare i futuri risultati della Ctf 153 sotto la guida del capitano Messina” – ha già fatto sapere David Coles. “Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con i partner per garantire la sicurezza marittima e la stabilità in questa vitale arteria economica“ – dichiara da parte sua Roberto Messina, chiarendo subito i suoi prossimo obiettivi.