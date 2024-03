Sul caso di Jordan Jeffrey, il trapper morto suicida in carcere di Pavia, il Garante sta verificando tutte le ipotesi, per tale ragione è stata disposta anche l’autopsia sul corpo.

La Procura di Pavia disporrà l’autopsia nelle indagini aperte sulla morte di Jordan Tinti, il trapper famoso con il nome d’arte di Jordan Jeffrey Baby, trovato impiccato martedì mattina in carcere.

L’avvocato Federico Edoardo Pisani, incontrerà giovedì il pm titolare dell’inchiesta, Alberto Palermo, nel frattempo chiede giustizia:

«Non so neanche se hanno trovato una corda o altro, a me hanno solo detto ieri che è stato trovato appeso in cella. Bisogna chiedersi perché Jordan era ancora in carcere a Pavia, dopo che aveva denunciato di aver subito là maltrattamenti e abusi sessuali da altri detenuti. Qui il tema è che lui è stato rimesso in carcere malgrado fosse già stato certificato che c’erano dei gravi pregiudizi».