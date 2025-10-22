La morte di un autista durante un'aggressione ai tifosi del Pistoia Basket

Un tragico episodio di violenza ha scosso il mondo del basket italiano, quando un’autista, Raffaele Marianella, ha perso la vita a causa di un’aggressione mentre trasportava i tifosi del Pistoia Basket. L’incidente è avvenuto lungo la strada Terni-Rieti, al termine di una partita di serie A2 contro la Sebastiani Rieti, in un contesto già teso e caratterizzato da disordini.

Questo evento solleva interrogativi importanti sul fenomeno della violenza tra tifoserie e sulla sicurezza degli eventi sportivi.

Il tragico evento

Marianella, 65 anni e residente a Firenze, è stato colpito alla testa da un sasso lanciato durante un’aggressione al bus dei tifosi. L’autista al volante, nonostante il panico e il dolore, è riuscito a mantenere il controllo del mezzo e a fermarsi. Purtroppo, i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori sono stati vani, portando a una perdita inaccettabile per la comunità sportiva.

Le reazioni istituzionali

Le reazioni a questa tragedia sono state immediate e forti. La premier Giorgia Meloni ha definito l’episodio come un atto di violenza inaccettabile, esprimendo il suo cordoglio alla famiglia della vittima. Anche i sindaci di Pistoia e Rieti hanno condannato fermamente l’accaduto, sottolineando che tali atti non rappresentano i valori sportivi e civili delle loro comunità.

Le indagini e i responsabili

La procura di Rieti ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario, con tre persone già arrestate. Questi individui, identificati come Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, sono sospettati di essere coinvolti nell’aggressione, e si presume che abbiano legami con ambienti di estrema destra. Le forze dell’ordine stanno indagando su ulteriori sospetti e hanno già interrogato diverse persone per ottenere informazioni cruciali sull’episodio.

Il contesto della violenza nel tifo

Questa non è la prima volta che la violenza tra tifoserie colpisce il panorama sportivo italiano. Negli ultimi anni, si è assistito a un crescente fenomeno di aggressioni e disordini, non solo nel calcio, ma anche negli sport come il basket. Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo ha evidenziato come il suprematismo ariano e l’antisemitismo possano infiltrarsi anche nel mondo degli sport, creando un clima di paura e insicurezza.

Conclusioni e riflessioni

Questo tragico evento mette in luce la necessità di affrontare la violenza nel tifo sportivo con urgenza. Le istituzioni devono lavorare per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti agli eventi sportivi e per prevenire simili tragedie in futuro. È fondamentale costruire una cultura del rispetto e della tolleranza nel mondo dello sport, affinché episodi come quello di Raffaele Marianella non si ripetano mai più.