La potenza della musica, anche su Twitch

La puntata di mercoledì di “Parla Con Lei”, il format dedicato all’analisi delle emozioni della GenZ con il supporto di una psicologa professionista in onda sul canale 2WATCHtv, è stata dedicata interamente al mondo della musica e tutto ciò che ruota intorno ad esso: l’emotività, l’artisticità e molto altro. Grazie a due ospiti speciali che hanno raccontato l’importanza della musica da due punti di vista molto diversi.

Una puntata con Sonia Andrea

La prima ospite della puntata è stata una cantante, ossia Sonia Andrea, una giovane artista nonché streamer che ha parlato di quanto la musica sia stata una svolta nella sua vita, di quanto l’appassioni e l’abbia aiutata negli anni. La giovane cantante ha stimolato diverse considerazioni, rafforzando sempre di più la tesi per cui la musica permea le nostre vite ogni giorno, è parte di noi anche quando non pensiamo sia così. Con l’apporto della psicologa social Federica Casula e di Max Proietti, due dottori in psicologia, sono stati approfonditi diversi aspetti riguardanti l’impatto della musica e di quanto la musica possa rappresentare una valvola di sfogo o semplicemente un passatempo per distogliere l’attenzione dai problemi quotidiani.

L’arte del beatbox

Il secondo ospite è stato Mirko Gottarelli, noto al pubblico come “Infernal BeatBox”, BeatBoxer professionista con un seguito che conta più di 500.000 persone tra instagram e TikTok. Mirko ha raccontato al team di Parla Con Lei ed a i suoi ospiti un mondo molto particolare, fatto di suoni del tutto naturali e tal volta insoliti. L’ospite ha raccontato del suo talento e delle difficoltà che ha dovuto affrontare per ottenere, nel tempo, una certa notorietà fino all’esplosione sui Social Network che lo ha consacrato definitivamente.

La puntata ha messo in luce un’arte tal volta sottovalutata, capace di dare voce e suoni al pensiero libero degli artisti. La prossima puntata di “Parla con lei” torna mercoledì 7 dicembre alle ore 16 su Twitch, canale 2WATCHtv.