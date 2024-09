La presunta persona responsabile dell'omicidio nel territorio di Cagliari è stata arrestata.

Un individuo è stato arrestato per l'omicidio di un giovane di 27 anni ad Assemini, in provincia di Cagliari. L'arrestato, di cui non sono state rivelate le informazioni, avrebbe legami con la vittima. Il giovane, inizialmente trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari, è morto poco dopo. L'assassino è stato catturato dai Carabinieri dopo essersi dato alla fuga.