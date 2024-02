Nuova protesta dei trattori a Roma, gli agricoltori annunciano nuove rivolte in città.

Danilo Calvani, leader della rivolta in atto ormai da giorni, ha dichiarato all’ANSA che nonostante non sono previsti blocchi di nessun tipo, si prevedono disagi a causa delle migliaia di adesioni attese da tutta Italia.

«Porteremo la protesta a Roma. Nei prossimi giorni ammasseremo i trattori fuori dalla città. Non ci saranno blocchi, ma sicuramente disagi».

La protesta dei trattori non si ferma

Dopo la protesta il 28 gennaio degli agricoltori davanti al casello di Orte dell’autostrada A1, nel viterbese, bloccando gli accessi al casello autostradale per alcune ore, sono previsti altrettanto disagi nei prossimi giorni a Roma.

«Porteremo la protesta a Roma. Nei prossimi giorni ammasseremo i trattori fuori dalla città. Non ci saranno blocchi, ma sicuramente disagi: ci aspettiamo migliaia di adesioni da tutta Italia. Tra domani e dopodomani comunicheremo le date e i luoghi. Nei giorni successivi cominceremo a spostare i mezzi. Poi, abbiamo la volontà di fare una manifestazione, senza mezzi, a Roma nei giorni successivi. Il Governo non ci ascolta e le sigle non ci rappresentano più. Faremo tanti presidi intorno a Roma. Ho già fatto accordi con le questure. Questo ci viene concesso tranquillamente. Il governo deve annullare le politiche green e i patti bilaterali che ci stanno ammazzando».