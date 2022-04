La Pupa e il Secchione: Barbara D’Urso si veste di rosa e sfoggia ai capelli un grande fiocco

Ad ogni puntata de "La Pupa e il Secchione" Barbara D'Urso sa bene come rendere teatrali i suoi look e le reazioni dei fan non sono mancate.

Il look di Barbara D’Urso a “La Pupa e il Secchione show” è diventato sinonimo di classe e originalità. La conduttrice del reality ha saputo rendere virale ogni singolo dettaglio di ciò che ha indossato puntata dopo puntata. In questa sesto appuntamento del reality “Barbarella” ha alzato l’asticella sfoggiando un tailleur color rosa ispirato ancora una volta a Coco Chanel e, come da copione, le reazioni non sono mancate.

La Pupa e il Secchione, D’Urso indossa un look destinato a diventare virale

C’è solo un modo con il quale possiamo descrivere il completo indossato da Barbara D’Urso: teatrale.

Eh già perché in questo specialissimo e nuovo outfit sono i dettagli a fare la differenza, comprese le onnipresenti iniziali BD riproposte in moltissime “salse”. Questa volta a impreziosire il look sono però soprattutto le perle disseminate qua e là: dagli orecchini alla collana, ai dettagli dorati, l’impressione è che, nemmeno questa volta, la conduttrice ha lasciato nulla al caso.

…e Soleil Sorge ha conquistato tutti

Nel frattempo non è passato inosservato il look indossato dall’opinionista Soleil Sorge che, ha fatto il suo ingresso in studio esibendo un vestitino nero in tessuto semitrasparente. Basta scorrere l’hashtag #LaPupaEilSecchioneShow per rendersi conto di quanto l’opinionista abbia letteralmente conquistato i social. Su Twitter si leggono completi del tipo: “miglior look finora” e ancora “domina ogni cosa con la sua bellezza”.