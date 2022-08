La Rappresentante di Lista contro Salvini: “Becero abusatore di hit”

La Rappresentante di Lista al segretario della Lega: "La nostra maledizione sta per abbattersi su di te".

La Rappresentante di Lista è arrabbiata con Matteo Salvini, in quanto nel corso di un comizio del segretario della Lega, il dj avrebbe messo “Ciao Ciao” come musica. Si ricorda come il brano in questione, portato nell’ultima edizione di Sanremo, abbia avuto un grande successo tra il pubblico italiano.

Il duo canoro (formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina) si è quindi rivolto a Salvini con il seguente tweet: “Ci arriva voce che al comizio di Salvini il dj abbia messo “Ciao Ciao”. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit”. Il post ha ricevuto numerosi like e commenti di gradimento. Il leader della Lega, a sua volta, ha risposto al messaggio dicendo che a lui la canzone piaccia molto nonostante tutto.

Salvini replica alla Rappresentante di Lista

Matteo Salvini ha risposto senza alcuna rabbia o sdegno alla Rappresentante di Lista. Il fidanzato di Francesca Verdini si è limitato a dire di non averci fatto caso alla riproduzione di “Ciao Ciao” nel corso del suo comizio in quanto c’erano molte persone. Ha dunque confessato ai suoi artisti: “Sperando che la maledizione non abbia effetti, confesso (mea culpa) che la tua “Ciao Ciao” mi piace parecchio”.

“Ciao Ciao”: brano di successo, ma non è bastato a Sanremo

Nonostante sia un brano di successo, al suo tempo “Ciao Ciao” non è riuscito a conquistare appieno il pubblico di Sanremo. La canzone della Rappresentante di Lista ha raggiunto infatti la settima posizione. A trionfare è stato Brividi di Mahmood e Blanco. Tuttavia, “Ciao Ciao” è piaciuta agli italiani e anche molto. Il brano in questione risulta essere stato il più trasmesso dalle radio, secondo solo a Brividi.