La Russia diminuisce la sua presenza militare all'aeroporto di Qamishli: ecco i dettagli

La Russia ha avviato il ritiro delle sue truppe dall’aeroporto di Qamishli, situato nel nordest della Siria. Questa decisione, riportata da fonti siriane, potrebbe segnare un cambiamento significativo nella presenza militare russa in questa area strategica. L’operazione avviene in un contesto di crescente tensione e trasformazioni politiche nel paese.

Il contesto del ritiro russo

Dal 2019, i soldati russi erano stazionati presso l’aeroporto di Qamishli, un punto cruciale per il monitoraggio della regione e come nodo logistico per le operazioni militari. Secondo le informazioni disponibili, parte dell’equipaggiamento militare e delle armi pesanti è stata trasferita alla base russa di Khmeimim, sulla costa ovest della Siria. Fonti indicano che una parte delle forze russe si sposterà a Khmeimim, mentre altre torneranno in patria.

Le conseguenze del ritiro

Il ritiro delle forze russe coincide con un’intensificazione delle operazioni da parte delle forze governative siriane, sotto la nuova leadership di Ahmed al-Sharaa. L’obiettivo è ripristinare il controllo su tutto il territorio siriano. Recentemente, le forze leali al governo hanno riconquistato vaste aree nel nord e nell’est del paese, sottraendole alle forze democratiche siriane a guida curda.

Le dinamiche locali e internazionali

La situazione a Qamishli si presenta complessa. Il governo siriano potrebbe presto richiedere il ritiro definitivo delle forze russe, poiché, secondo alcune fonti, non vi sarebbe più alcun compito da svolgere per loro. Tale richiesta potrebbe concretizzarsi una volta che la provincia di Hasakah sarà completamente sotto il controllo governativo.

Il ruolo della comunità internazionale

Negli ultimi tempi, il governo degli Stati Uniti ha annunciato di non supportare più le forze democratiche siriane nel loro sforzo contro lo Stato Islamico. Questa decisione ha alimentato preoccupazioni circa il destino di campi di detenzione come quello di al-Hawl, che ospita un gran numero di detenuti legati a IS. La comunità internazionale è in allerta, temendo che un eventuale crollo della sicurezza in quest’area possa portare a un’escalation di violenza. Le ripercussioni di tale situazione potrebbero influenzare non solo la stabilità regionale, ma anche la sicurezza globale.

Le prospettive future

La nuova leadership siriana ha dichiarato di essere disposta a rispettare gli accordi precedenti con Mosca, suggerendo che la Russia potrebbe mantenere le sue basi principali a Khmeimim e nel porto di Tartus. Tuttavia, esperti come Anton Mardasov, del Consiglio per gli Affari Internazionali della Russia, indicano che la Russia ha perso il suo ruolo di mediatore regionale a causa della crescente pressione sulle forze curde e della competizione in aumento, rendendo quindi logico il ritiro dalle sue posizioni nel nordest della Siria.

Il ritiro delle forze russe dall’aeroporto di Qamishli segna un cambiamento significativo nella geopolitica siriana, con potenziali ripercussioni per l’equilibrio di potere nella regione. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere le conseguenze di questo ritiro e l’evoluzione delle forze democratiche siriane e del governo di Damasco.