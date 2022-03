Guerra reale all'attacco ma cyberwar sulla difensiva per Putin, con la Russia che ha deciso: il paese sarà fuori da Internet entro il prossimo 11 marzo

La Russia sarà fuori da Internet entro il prossimo 11 marzo e diventerà off line per il resto del mondo. Mosca diventa come Pechino, si isola e concentra in una rete intranet tutti i server e i domini. La decisione è perentoria e riguarda la “disconnessione da Internet globale”.

Se sul campo la guerra della Russia è all’attacco, nella cyberwar è sulla difensiva, perciò il viceministro dello sviluppo digitale, comunicazione e mass media Cernenko ha inviato una secca comunicazione “a tutte le autorità esecutive federali e alle autorità esecutive dei soggetti della Federazione Russa”.

La Russia sarà fuori da Internet, ecco da quando e come

In quella direttiva, che dopo gli attacchi di Anonymous sa di chiusura a riccio, si dispone che “entro l’11 marzo tutti i server e domini devono essere trasferiti nella intranet russa”.

La notizia, manco a dirlo, è stata captata dalle intelligence occidentali che hanno allegato anche la traduzione della nota trasmessa a tutti gli enti. Quella e gli otto punti che dovranno essere rispettati per il passaggio da rete globale a rete nazionale.

Gli otto punti per isolare Mosca dal resto del mondo

Eccoli: verificare la presenza dell’accesso degli account personali degli amministratori dei domini dei siti pubblici in rete Internet. Aggiornamento e maggior complessità delle password.

E ancora, passaggio su Dos, cancellazione da pagine HTML di tutti i codici Javascript scaricati da risorse estere, utilizzo di hosting estero subordinato allo spostamento delle risorse su hosting russo. Usare il dominio “ru”.7 per passare da risorsa a risorsa e comunicazione a tutti gli enti dipendenti dell’elenco con le misure di potenziamento delle risorse pubbliche. Punto finale, quello dell’informazione “con lettera ufficiale indirizzata al ministero dello sviluppo digitale della Russia l’esecuzione delle misure entro il 15 marzo”.