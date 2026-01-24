La scarcerazione di Jacques Moretti: reazioni delle famiglie delle vittime e impatti sulla comunità

La scelta di rilasciare Jacques Moretti ha generato un'ondata di indignazione e frustrazione tra i familiari delle vittime.

Il tragico incendio avvenuto a Capodanno nel locale Le Constellation a Crans-Montana ha segnato profondamente le vite di molte persone. La recente scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale, ha suscitato forti reazioni tra i familiari delle vittime e dei feriti. Umberto Marcucci, padre di uno dei feriti, ha espresso la sua frustrazione per la decisione presa dalle autorità svizzere.

Le reazioni delle famiglie

Umberto Marcucci ha dichiarato di sentirsi deluso dalla scelta di liberare Moretti, rilasciato dopo il pagamento di una cauzione di 200mila franchi. Questo gesto ha lasciato un sapore amaro, poiché il danno è già stato fatto e non è possibile tornare indietro. Marcucci ha l’impressione che la Confederazione Svizzera stia cercando di evitare di affrontare le responsabilità legate a questa tragedia, come se volesse nascondere la polvere sotto il tappeto.

La richiesta di chiarezza

Marcucci ha sottolineato l’importanza di fare chiarezza a tutti i livelli, sostenendo che è fondamentale indagare anche sulle responsabilità dei funzionari del Comune di Crans-Montana. La situazione è complessa e richiede attenzione, non solo nei confronti delle vittime italiane, ma anche per le famiglie svizzere che stanno vivendo un profondo dolore.

Le indagini in corso

Jacques Moretti, insieme a sua moglie, è attualmente indagato per omicidio, lesioni e incendio doloso. Dopo un lungo interrogatorio durato quasi 10 ore, molti legali delle famiglie delle vittime hanno dichiarato di non essere stati convinti dalle risposte fornite da Moretti. Il rogo è scoppiato in seguito all’accensione di una candelina pirotecnica, provocando un incendio nel salone sotterraneo del locale, che ha portato a una catastrofe in cui 40 persone hanno perso la vita e altre 116 sono rimaste ferite.

Perizie e simulazioni

Per comprendere meglio la dinamica dell’incendio, la Procura ha avviato una perizia a cura di esperti dell’Istituto Forense di Zurigo. Questi esperti sono incaricati di realizzare anche una simulazione virtuale dell’incidente per analizzare come il fuoco si sia propagato e quali siano state le effettive misure di sicurezza del locale.

Le conseguenze della scarcerazione

La scarcerazione di Moretti, avvenuta dopo che un amico ha pagato la cauzione, ha sollevato polemiche anche a livello politico. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso la sua indignazione, definendo l’atto un oltraggio alla memoria delle vittime. Anche il vicepremier, Antonio Tajani, ha sottolineato la necessità di garantire che le autorità svizzere indaghino a fondo per fare luce sulle responsabilità di questa tragedia.

Il dolore delle famiglie delle vittime e dei feriti continua a essere palpabile, e la scarcerazione di Jacques Moretti ha riacceso l’attenzione su un evento che ha segnato profondamente non solo le vite italiane, ma anche quelle svizzere. È fondamentale che si faccia chiarezza per onorare la memoria di chi ha perso la vita e per garantire che simili tragedie non si ripetano mai più.